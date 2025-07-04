В Заречном в пруд выпустили новую партию рыбы Общество

Заречный, 4 июля 2025. PenzaNews. Более 600 особей рыб выпущено в пруд зоны отдыха «Лесная» в Заречном Пензенской области. Об этом сообщил глава города Алексей Костин.

Фото: T.me/kostin058

«Среди них линь: 94 молодые особи и 10 пятилетних линей-маточников. 163 красноперки, 159 сазанов, 130 рыбок с ярким названием «комета», по семь крупных лещей и золотых горбатых карасей. Узнав, как наш город заботится о своем водоеме, сколько сил вкладывают жители в его восстановление, поставщик в подарок передал нам еще 34 вьюна. Всю эту рыбу запустили в пруд не для развлечения, а для улучшения его состояния», — написал он в своем Telegram-канале вечером в минувший четверг, 3 июля.

Алексей Костин отметил, что каждый вид выполняет важную функцию.

«Линь и сазан поедают донные отложения и чистят водоем от водорослей. Кроме того, линя называют «доктором водоема». Он носит на себе лечебную слизь, которая создает антибактериальный фон в воде. Линь-маточник — это более взрослые особи, которые могут давать потомство. Вьюн очищает воду от органического мусора и предотвращает ее гниение и закисание. Горбатый золотой карась — элитный вид, он улучшает качество воды и помогает поддерживать биобаланс, умея выживать в самый лютый мороз благодаря способности вмерзать в лед и впадать в анабиоз. Лещ освобождает водоем от сероводорода, при избытке которого рыба гибнет в зимнее время. Красноперка собирает природный мусор с поверхности воды, придавая водоему ухоженный вид. Комета — ярко-оранжевая рыбка, плавает небольшими красивыми стайками. Она помогает сдерживать рост водорослей и улучшает аэрацию воды», — пояснил он.

Глава Заречного подчеркнул, что важно дать возможность рыбе поработать для оздоровления водоема и начать приносить потомство.

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«Поэтому еще раз обращаюсь к горожанам с призывом воздержаться от рыбной ловли на этом пруду, хотя бы в ближайшие полтора года. Даже если вы отпустите пойманную рыбу, она может погибнуть. Такими действиями вы уничтожаете дело, над которым трудится весь город. Сейчас, пока популяция рыбы не начала развиваться, нахождение с удочкой на Лесном пруду — это вредительство интересам города. Все мы — и администрация, и жители — прикладываем большие усилия, чтобы восстановить пруд. Давайте не допустим, чтобы эти усилия стали напрасными!» — обратился Алексей Костин к жителям Заречного.