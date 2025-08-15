Завершен первый этап ремонтных работ в обсерватории зареченского ЦДТТ Образование

Заречный, 15 августа 2025. PenzaNews. Первый этап ремонтных работ в обсерватории центра детского технического творчества завершен в Заречном Пензенской области. Об этом сообщил глава города Алексей Костин.

Фото: T.me/kostin058

«Заменили старый купол на новый. Теперь он состоит из больших прозрачных пластин, которые можно передвигать, тем самым раскрывая купол. Обновили лестницу, которая ведет на верхнюю площадку. Старые бетонные ступени не были безопасными. Теперь здесь новая надежная винтовая лестница с удобными перилами. Сделали ремонт внутреннего помещения башни и провели здесь освещение», — написал он в своем Telegram-канале в пятницу, 15 августа.

По словам Алексея Костина, художники из ЦДТТ скоро превратят белые стены в живописные картины космических просторов, эскизы уже готовы.

«Осталось утеплить наружные стены башни, чтобы ребятам было комфортно заниматься и в холодное время года», — добавил он.

Глава Заречного выразил уверенность в том, что создание в ЗАТО собственной современной обсерватории станет еще одним шагом на пути формирования интереса к точным наукам у молодого поколения.

«В учебную программу астрономического объединения входят как теоретические занятия по астрономии, так и практика: наблюдение за небесными объектами и явлениями и астросъемка — съемка объектов на специальный фотоаппарат с последующей компьютерной обработкой снимков в классе. [...] Астрономическое объединение начнет работать с 1 сентября, заниматься в нем смогут дети от 10 до 17 лет. Записаться можно уже сейчас, для этого нужно прийти в ЦДТТ и заполнить заявление», — пояснил Алексей Костин.