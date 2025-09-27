Олег Денисов поздравил работников и ветеранов дошкольного образования с праздником Образование

Пенза, 27 сентября 2025. PenzaNews. Глава Пензы Олег Денисов поздравил работников и ветеранов дошкольного образования с профессиональным праздником.

Фото: Penza-gorod.ru

«Сегодня мы благодарим людей, призванием которых стала забота о самых юных жителях нашего города. Именно вы встречаете малышей на пороге детского сада с теплой улыбкой, помогаете им сделать первые шаги в огромный мир знаний и творчества, учите дружить и видеть красоту вокруг. Вы создаете атмосферу уюта, помогаете своим воспитанникам развивать способности, получать важные навыки, формироваться как личность», — отметил он.

Олег Денисов обратил внимание на то, что муниципалитет в свою очередь продолжает укреплять материальную базу детских садов, внедрять современные программы обучения, поддерживать опытных и привлекать молодых специалистов.

«От всей души желаю всем крепкого здоровья, неиссякаемой творческой энергии и энтузиазма, реализации намеченных планов. Пусть ваши сердца согревает детский смех и каждый день приносит радость!» — цитирует поздравление Олега Денисова пресс-служба городской администрации.