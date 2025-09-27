18:55:05 Суббота, 27 сентября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Олег Денисов поздравил работников и ветеранов дошкольного образования с праздником

13:00 | 27.09.2025 | Образование

Печать

Пенза, 27 сентября 2025. PenzaNews. Глава Пензы Олег Денисов поздравил работников и ветеранов дошкольного образования с профессиональным праздником.

Олег Денисов поздравил работников и ветеранов дошкольного образования с праздником

Фото: Penza-gorod.ru

«Сегодня мы благодарим людей, призванием которых стала забота о самых юных жителях нашего города. Именно вы встречаете малышей на пороге детского сада с теплой улыбкой, помогаете им сделать первые шаги в огромный мир знаний и творчества, учите дружить и видеть красоту вокруг. Вы создаете атмосферу уюта, помогаете своим воспитанникам развивать способности, получать важные навыки, формироваться как личность», — отметил он.

Олег Денисов обратил внимание на то, что муниципалитет в свою очередь продолжает укреплять материальную базу детских садов, внедрять современные программы обучения, поддерживать опытных и привлекать молодых специалистов.

«От всей души желаю всем крепкого здоровья, неиссякаемой творческой энергии и энтузиазма, реализации намеченных планов. Пусть ваши сердца согревает детский смех и каждый день приносит радость!» — цитирует поздравление Олега Денисова пресс-служба городской администрации.


Читайте также
Еписком Митрофан совершил чин освящения храма в честь Трубчевской иконы Божией Матери в селе Сканово Завершен ремонт участка дороги «Вадинск — Выборное — Сноховка»
Олег Мельниченко поздравил работников леса и лесоперерабатывающей промышленности с праздником Вблизи бюста Махалина в Пензе высадили 25 деревьев и кустарников
В Пензенской области прокуратура открыла горячую линию по вопросам противодействия хищениям денег с банковских карт Работа экстренных служб в сквере Сердобска завершена, беспилотник утилизирован — губернатор
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама