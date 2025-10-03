В Пензе обновлена галерея педагогической славы Образование

Пенза, 3 октября 2025. PenzaNews. Галерея педагогической славы, состоящая из семи двусторонних стендов с фотографиями работников сферы образования, отличившихся за последний год, обновлена в Учительском сквере, расположенном неподалеку от пединститута имени В.Г. Белинского Пензенского государственного университета.

Фото: Minobr.pnzreg.ru

Торжественное мероприятие по этому поводу состоялось в преддверии Дня учителя.

Свидетельства о занесении в галерею получили 14 человек — победители различных профессиональных конкурсов и обладатели почетных званий.

Это педагоги из Пензы — учитель истории и обществознания школы №64 Аннета Голованова, учитель русского языка и литературы гимназии №4 Елена Москвина, замдиректора по воспитательной работе губернского кадетского корпуса по делам ГОЧС имени 70-летия Победы в Великой Отечественной войне Валентина Морозова, преподаватель колледжа современных технологий переработки и бизнеса Сабина Сагандыкова, педагог-психолог детсада №120 Дарья Балашова, воспитатель детсада №10 Екатерина Вдовина, воспитатель детсада №59 Наталья Селиверстова, методист многофункционального туристско-спортивного центра Татьяна Дурашова.

Также в галерею педагогической славы занесены воспитатель детсада №6 Кузнецка Юлия Служаева, учитель начальных классов лицея №2 Сердобска Наталья Лежнева, учитель начальных классов школы №2 Нижнего Ломова Татьяна Наумова, учитель начальных классов школы №1 рабочего поселка Башмаково Валентина Артемова, педагог дополнительного образования станции юных техников Нижнеломовского района Елена Зюзина и заведующая детсадом станции Леонидовка Наталья Сыромятникова.