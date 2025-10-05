13:30:03 Воскресенье, 5 октября
Олег Мельниченко поздравил педагогов с Днем учителя

09:00 | 05.10.2025 | Образование

Пенза, 5 октября 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил педагогов с Днем учителя.

Олег Мельниченко поздравил педагогов с Днем учителя. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Уважаемые педагоги и ветераны педагогического труда! Поздравляю вас с Днем учителя! В этот день мы выражаем безмерную благодарность за ваш неоценимый труд и преданность профессии — одной из самых почетных на земле. Учитель не только передает знания и навыки, он формирует мировоззрение, учит добру и заботе о ближнем, прививает любовь к малой родине и нашей великой России», — отметил глава региона.

Он уточнил, что в Пензенской области трудятся более 8,5 тыс. учителей, в 2025 году 335 педагогов удостоены федеральных и региональных наград, почетных званий, знаков отличия.

«Благодаря добросовестному и неравнодушному отношению к делу ваши ученики добиваются успехов в самых разных отраслях знаний. По итогам учебного года каждый четвертый выпускник 11-х классов удостоен медали «За особые успехи в учении», каждый второй получил высокие баллы по ЕГЭ, из них 36 выпускников достигли 100 баллов. И это лишь небольшая часть побед, одержанных при вашем непосредственном участии», — констатировал губернатор.

Олег Мельниченко обратил внимание на то, что при поддержке президента России продолжается работа по созданию достойных условий для образовательного процесса, независимо от того, где находится школа — в городе или селе.

«Привлекаем молодых специалистов, обновляем школьное оборудование и учебную литературу. Создаем условия для всестороннего развития детей», — подчеркнул руководитель субъекта федерации.

Он пожелал учителям крепкого здоровья, семейного и дружеского тепла, успехов во всех начинаниях, реализации самых смелых творческих идей и новых достижений.


