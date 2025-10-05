Денис Соболев поздравил педагогов с Днем учителя Образование

Пенза, 5 октября 2025. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Денис Соболев поздравил педагогов с Днем учителя.

Фото: пресс-служба Пензенской городской думы

«Уважаемые работники образования города Пензы, поздравляю вас с профессиональным праздником! Вы вносите весомый вклад в развитие, воспитание и обучение детей, создание будущего нашего государства. Используя опыт предыдущих поколений прославленных русских педагогов и новейшие достижения в сфере образования, вы учите мальчишек и девчонок не только основам наук, но и добру, справедливости, взаимопомощи, взаимовыручке и искренней любви к своей Родине. Вы вкладываете в своих учеников душу, вдохновляя их на достижения», — отметил спикер гордумы.

Он поблагодарил педагогов за труд, высокий уровень профессионализма, мудрость, терпение, чуткость, отзывчивость и преданность выбранному делу.

«Пусть энергия и любовь, которые вы так щедро дарите детям, вернутся к вам сторицей! От души желаю крепкого здоровья, счастья, профессиональных успехов, неиссякаемой энергии, творческого вдохновения, удачи во всех делах, и пусть работа всегда будет в радость!» — цитирует Дениса Соболева пресс-служба гордумы.