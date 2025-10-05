22:10:38 Воскресенье, 5 октября
Олег Денисов поздравил педагогов с Днем учителя

13:27 | 05.10.2025 | Образование

Пенза, 5 октября 2025. PenzaNews. Глава Пензы Олег Денисов поздравил педагогов и ветеранов педагогического труда с Днем учителя.

Фото: Penza-gorod.ru

«Ваш бесценный труд достоин глубочайшей признательности и искреннего восхищения. Вы не просто передаете знания, а формируете личность ребенка. Учите детей глубоко мыслить, сопереживать, не бояться непроторенных дорог, верить в свои силы и смело преодолевать трудности. Воспитываете активных граждан, патриотов свой страны. Именно от вашего мастерства и душевной щедрости зависит, какими вырастут новые поколения пензенцев», — отметил он.

Олег Денисов уточнил, что в Пензе трудятся более 3 тыс. учителей.

«Радует, что практически треть от общего числа — молодые специалисты, которые привносят в образовательный процесс свежие идеи и инновационные подходы», — подчеркнул он.

Глава города добавил, что в Пензе ведется работа по улучшению материально-технической базы учреждений образования, строительству новых школ, оснащению учебных заведений современным оборудованием, а также проводятся конкурсы педагогического мастерства.

«От всей души желаю всем крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и вдохновения. Пусть работа приносит радость и удовлетворение, а поддержка коллег и благодарность учеников станут надежной опорой и стимулом двигаться вперед!» — цитирует поздравление Олега Денисова пресс-служба мэрии.


