В Пензенской области закреплены гарантии продолжения обучения для школьников, не прошедших индивидуальный отбор Образование

Пенза, 24 октября 2025. PenzaNews. Депутаты Законодательного собрания Пензенской области в ходе 31-й очередной сессии внесли изменения в закон «Об образовании в Пензенской области», в соответствии с которыми закрепляются гарантии продолжения обучения для школьников, не прошедших индивидуальный отбор.

Законопроект был разработан с учетом правовой позиции Конституционного суда РФ, он нацелен на обеспечение гарантий права детей на доступное основное общее и среднее общее образование.

В случае, если школьник не прошел индивидуальный отбор, он может продолжить образовательный процесс в той же учебной организации, в которой обучался, по установленным программам при наличии классов универсального профиля, а при их отсутствии — в другом учреждении, определенном уполномоченным органом государственной власти (органом местного самоуправления) и расположенном в границах того же муниципального района или городского округа.

Как было отмечено в ходе заседания, документ также основан на данных о фактической обеспеченности жителей Пензенской области общеобразовательными учреждениями и их местонахождении в части решения вопроса территориальной доступности.

Кроме того, в целях реализации права лиц, не прошедших индивидуальный отбор, на получение основного общего и среднего общего образования орган, осуществляющий государственное управление в сфере образования региона, уполномоченный орган местного самоуправления при необходимости обеспечивают создание в образовательных организациях классов без углубленного изучения отдельных учебных предметов.

Правовые гарантии продолжения обучения в целях получения среднего общего образования уже закреплены в законодательных актах Воронежской, Липецкой, Тамбовской, Архангельской, Кемеровской, Томской областей, Бурятии, Хабаровского края, Еврейской автономной области, сообщается на сайте Заксобрания Пензенской области.