19:50:19 Четверг, 9 апреля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Александр Гуляков избран президентом ПГУ

13:16 | 09.04.2026 | Образование

Печать

Пенза, 9 апреля 2026. PenzaNews. Ученый совет Пензенского государственного университета избрал президентом ПГУ Александра Гулякова, срок полномочий которого на посту ректора вуза истекает в мае. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Фото: канал Олега Мельниченко в мессенджере Max

«Принял участие в заседании ученого совета ПГУ. [...] Поблагодарил за подготовку молодых специалистов для региона профессорско-преподавательский состав и лично ректора Александра Дмитриевича Гулякова. За 13 лет его руководства вузом здесь сформировалось современное научно-образовательное пространство, включающее техническое, гуманитарное, естественно-научное направления. Укреплен статус военного учебного центра, организована подготовка военных врачей. Во многом эта динамика задана авторитетом Александра Дмитриевича. В мае у него истекает срок полномочий на посту ректора ПГУ. Но проведенная в университете работа не осталась незамеченной министерством науки и высшего образования РФ. Была одобрена инициатива по участию Александра Дмитриевича в выборах на должность президента Пензенского государственного университета. Я поддерживал его кандидатуру и рад, что со мной единодушен ученый совет ПГУ, избравший Александра Дмитриевича президентом вуза», — написал глава региона в своем канале в мессенджере Max в четверг, 9 апреля.

Он добавил, что соответствующие документы направлены в министерство науки и высшего образования РФ для заключения трудового договора с новым президентом университета Александром Гуляковым.

«Планируется, что он приступит к работе в качестве президента ПГУ с 6 мая», — уточнил губернатор.

Олег Мельниченко поздравил Александра Гулякова с избранием на эту почетную должность.

«Уверен, что он и дальше продолжит вносить весомый вклад в развитие университета, воспитание и обучение молодежи. Рассчитываем на продолжение совместной плодотворной работы ПГУ и правительства Пензенской области», — подчеркнул глава региона.


Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама