Александр Гуляков избран президентом ПГУ

Пенза, 9 апреля 2026. PenzaNews. Ученый совет Пензенского государственного университета избрал президентом ПГУ Александра Гулякова, срок полномочий которого на посту ректора вуза истекает в мае. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

«Принял участие в заседании ученого совета ПГУ. [...] Поблагодарил за подготовку молодых специалистов для региона профессорско-преподавательский состав и лично ректора Александра Дмитриевича Гулякова. За 13 лет его руководства вузом здесь сформировалось современное научно-образовательное пространство, включающее техническое, гуманитарное, естественно-научное направления. Укреплен статус военного учебного центра, организована подготовка военных врачей. Во многом эта динамика задана авторитетом Александра Дмитриевича. В мае у него истекает срок полномочий на посту ректора ПГУ. Но проведенная в университете работа не осталась незамеченной министерством науки и высшего образования РФ. Была одобрена инициатива по участию Александра Дмитриевича в выборах на должность президента Пензенского государственного университета. Я поддерживал его кандидатуру и рад, что со мной единодушен ученый совет ПГУ, избравший Александра Дмитриевича президентом вуза», — написал глава региона в своем канале в мессенджере Max в четверг, 9 апреля.

Он добавил, что соответствующие документы направлены в министерство науки и высшего образования РФ для заключения трудового договора с новым президентом университета Александром Гуляковым.

«Планируется, что он приступит к работе в качестве президента ПГУ с 6 мая», — уточнил губернатор.

Олег Мельниченко поздравил Александра Гулякова с избранием на эту почетную должность.

«Уверен, что он и дальше продолжит вносить весомый вклад в развитие университета, воспитание и обучение молодежи. Рассчитываем на продолжение совместной плодотворной работы ПГУ и правительства Пензенской области», — подчеркнул глава региона.