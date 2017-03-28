18:09:26 Вторник, 28 марта
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы
ФОТОРЕПОРТАЖ 42-я очередная сессия Законодательного собрания региона. Пенза, 28 марта 2017 г.

В Пензе МУП оштрафован за подачу воды с повышенным содержанием железа и сильным запахом

09:35 | 28.03.2017 | ЖКХ

Печать

Пенза, 28 марта 2017. PenzaNews. Наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей назначено МУП «Заря» по обслуживанию жилого фонда за подачу холодной воды с повышенным содержанием железа и сильным запахом в микрорайоне Заря города Пензы.

В Пензе МУП оштрафован за подачу воды с повышенным содержанием железа и сильным запахом

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, нарушения требований санитарного законодательства были выявлены 30 декабря 2016 года в ходе административного расследования.

«Питьевая вода из крана квартиры, расположенной по адресу: Пенза, улица Юбилейная, 1, не соответствует требованиям по санитарно-химическим показателям — отмечается превышение по железу. Содержание составляет 0,58 мг на литр при допустимом уровне не более 0,3», — уточнили в ведомстве.

В управлении добавили, что в питьевой воде, отобранной из резервуара чистой воды перед поступлением в сеть на улице Молодежной, 32, также отмечалось превышение допустимых показателей — содержание железа там составило 0,76 мг на литр, а уровень запаха оценивается в 3 балла при допустимом значении не более 2.
Актуальное
Читайте также
В Пензе изменены условия получения губернатором доплаты к страховой пенсии Жительницу Заречного уличили в жестоком обращении с дочерьми
В Пензенской области принят закон о квотировании рабочих мест для людей с судимостью Учитель татарского языка из Кикино победила на конкурсе мастер-классов в Казани
В Пензе супруги и их знакомый обвиняются в покушении на сбыт крупной партии наркотиков В Пачелмском районе двое алкоголиков лишены водительских прав
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама