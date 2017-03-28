В Пензе МУП оштрафован за подачу воды с повышенным содержанием железа и сильным запахом ЖКХ

Пенза, 28 марта 2017. PenzaNews. Наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей назначено МУП «Заря» по обслуживанию жилого фонда за подачу холодной воды с повышенным содержанием железа и сильным запахом в микрорайоне Заря города Пензы.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, нарушения требований санитарного законодательства были выявлены 30 декабря 2016 года в ходе административного расследования.

«Питьевая вода из крана квартиры, расположенной по адресу: Пенза, улица Юбилейная, 1, не соответствует требованиям по санитарно-химическим показателям — отмечается превышение по железу. Содержание составляет 0,58 мг на литр при допустимом уровне не более 0,3», — уточнили в ведомстве.

В управлении добавили, что в питьевой воде, отобранной из резервуара чистой воды перед поступлением в сеть на улице Молодежной, 32, также отмечалось превышение допустимых показателей — содержание железа там составило 0,76 мг на литр, а уровень запаха оценивается в 3 балла при допустимом значении не более 2.