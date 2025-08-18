В Пензе задержан мужчина, подозреваемый в краже 3 тыс. долларов Криминал

Пенза, 18 августа 2025. PenzaNews. Сотрудники полиции задержали 54-летнего ранее привлекавшегося к уголовной ответственности мужчину по подозрению в краже 3 тыс. долларов у знакомой в Пензе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

«Мужчина не стал отрицать свою вину и признался в содеянном. Он пояснил, что в тот день приехал со своими знакомыми к потерпевшей, поскольку его приятель хотел занять в долг денежные средства у заявительницы. Женщина не отказала и вынесла деньги на улицу, чтобы передать ему. В ходе их разговора потерпевшая отвлеклась на своего ребенка и зашла в дом, а деньги положила на крыльцо частного домовладения. В этот момент злоумышленник воспользовался ситуацией, подошел поближе к крыльцу и положил денежные средства в карман своих брюк. После этого он сообщил приятелям, что очень торопится и им нужно уезжать. Не дождавшись возвращения заявительницы, компания уехала», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что подозреваемый потратил деньги на личные нужды, в настоящее время он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.