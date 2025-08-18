16:49:59 Понедельник, 18 августа
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе задержан мужчина, подозреваемый в краже 3 тыс. долларов

14:23 | 18.08.2025 | Криминал

Печать

Пенза, 18 августа 2025. PenzaNews. Сотрудники полиции задержали 54-летнего ранее привлекавшегося к уголовной ответственности мужчину по подозрению в краже 3 тыс. долларов у знакомой в Пензе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В Пензе задержан мужчина, подозреваемый в краже 3 тыс. долларов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Мужчина не стал отрицать свою вину и признался в содеянном. Он пояснил, что в тот день приехал со своими знакомыми к потерпевшей, поскольку его приятель хотел занять в долг денежные средства у заявительницы. Женщина не отказала и вынесла деньги на улицу, чтобы передать ему. В ходе их разговора потерпевшая отвлеклась на своего ребенка и зашла в дом, а деньги положила на крыльцо частного домовладения. В этот момент злоумышленник воспользовался ситуацией, подошел поближе к крыльцу и положил денежные средства в карман своих брюк. После этого он сообщил приятелям, что очень торопится и им нужно уезжать. Не дождавшись возвращения заявительницы, компания уехала», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что подозреваемый потратил деньги на личные нужды, в настоящее время он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.


Читайте также
Жительница Пензы после общения с мошенниками перевела 760 тыс. рублей на чужие счета В Никольском районе мужчина ударил приятеля молотком по голове, возбуждено уголовное дело
Прокуратура защитила права пенсионерки из Кузнецка, пострадавшей от мошенников Средняя цена 1 кв. метра жилья на вторичном рынке в Пензенской области приблизилась к 89 тыс. рублей
В Пензенской области в I полугодии 2025 года прокуроры выявили более 6,5 тыс. нарушений прав несовершеннолетних Житель Пензы по совету мошенника перевел на «безопасный счет» около 700 тыс. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама