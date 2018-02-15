Мэр Пензы недоволен работой коммунальщиков по борьбе с гололедом ЖКХ

Пенза, 15 февраля 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы подверг критике работу коммунальных служб, занимающихся очисткой тротуаров от наледи.

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«Если мастера, начальники участков не способны организовать и спланировать работу по уборке и благоустройству городских территорий, вести учет объемов выполненных работ, нужно подобрать таких, кто сможет это сделать», — сказал он в ходе оперативного совещания в мэрии в четверг, 15 февраля.

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Виктор Кувайцев призвал глав администраций районов Пензы наладить взаимодействие с руководителями предприятий всех форм собственности по вопросам благоустройства.

«Утренний объезд территорий показал, что пока к работе по уборке прилегающих территорий ото льда приступили не все. Это касается муниципальных учреждений, общеобразовательных школ, детских садов, а также торговых центров и коммерческих предприятий», — пояснил глава администрации города.

Он напомнил, что привести городские тротуары и прилегающие территории в надлежащее состояние необходимо до конца недели, сообщает пресс-служба мэрии.