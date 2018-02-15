EN
15:04:51 Четверг, 15 февраля
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018

Мэр Пензы недоволен работой коммунальщиков по борьбе с гололедом

09:39 | 15.02.2018 | ЖКХ

Печать

Пенза, 15 февраля 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы подверг критике работу коммунальных служб, занимающихся очисткой тротуаров от наледи.

Мэр Пензы недоволен работой коммунальщиков по борьбе с гололедом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Если мастера, начальники участков не способны организовать и спланировать работу по уборке и благоустройству городских территорий, вести учет объемов выполненных работ, нужно подобрать таких, кто сможет это сделать», — сказал он в ходе оперативного совещания в мэрии в четверг, 15 февраля.

Читайте также

В Пензе коммунальщики, не убравшие вовремя снежную кашу, вышли «чистить» лед

Виктор Кувайцев призвал глав администраций районов Пензы наладить взаимодействие с руководителями предприятий всех форм собственности по вопросам благоустройства.

«Утренний объезд территорий показал, что пока к работе по уборке прилегающих территорий ото льда приступили не все. Это касается муниципальных учреждений, общеобразовательных школ, детских садов, а также торговых центров и коммерческих предприятий», — пояснил глава администрации города.

Он напомнил, что привести городские тротуары и прилегающие территории в надлежащее состояние необходимо до конца недели, сообщает пресс-служба мэрии.
Актуальное
Читайте также
Пензенские полицейские пресекли работу крупных интернет-магазинов по продаже наркотиков В Пензе неизвестные изрисовали краской вывеску райкома КПРФ
В Пензенской области за год выявлено шесть преступлений в сфере экстремизма и терроризма Белозерцев и Шмелева подписали соглашение о создании в Пензе площадки сочинского «Сириуса»
В Пензенской области за год зарегистрировано 22 попытки детского суицида В Пензенской области увеличены ставки налога на игорный бизнес
Все новости
В России и за рубежом

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама