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Пензенцам разъяснили, куда обращаться в случае несогласия с размером платы за ЖКУ

09:07 | 29.03.2018 | ЖКХ

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Пенза, 29 марта 2018. PenzaNews. Жители Пензенской области, сомневающиеся в правильности расчета платы за потребленные коммунальные услуги, сначала должны требовать проведения проверки корректности начисления в управляющей компании, ТСЖ, ЖСК или ресурсоснабжающей организации и лишь затем обращаться в Госжилстройтехинспекцию региона. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Пензенцам разъяснили, куда обращаться в случае несогласия с размером платы за ЖКУ

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Если заявление в адрес исполнителя, предоставляющего потребителю коммунальные услуги, не возымело действия, то обращение в Госжилстройтехинспекцию Пензенской области может быть следующим шагом.

Письменное обращение должно содержать наименование ведомства или фамилию, имя и отчество соответствующего должностного лица. Также в жалобе нужно указать данные заявителя или наименование юридического лица и почтовый адрес, по которому будет направлен ответ или уведомление о переадресации обращения. Затем следует изложить суть проблемы, поставить дату обращения и подпись.

В подтверждение доводов можно приложить документы и материалы или их копии.

Пользователи портала госуслуг имеют возможность направить жалобу с помощью государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства.

После получения обращения ведомство проведет внеплановую проверку документов. В случае выявления нарушений будет выдано предписание об их устранении и перерасчете платы, а также применены меры административного наказания.
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