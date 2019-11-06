Мэр Пензы назвал справедливыми претензии жителей по поводу мусора во дворах ЖКХ

Пенза, 6 ноября 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Андрей Лузгин назвал справедливыми претензии жителей по поводу мусора, разбросанного вблизи жилых домов, и неухоженности дворовых территорий.

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«У граждан справедливые замечания», — отметил он в ходе совещания, состоявшегося в мэрии в среду, 6 ноября.

По словам Андрея Лузгина, нередко жители сами складируют бытовые отходы в местах, которые для этого не предназначены.

«Потом доходит до того, что начинают граждане выкидывать мусор из окон в эту же кучу, он висит на деревьях», — добавил мэр.

Андрей Лузгин поручил главам администраций районов города проанализировать ситуацию на подведомственных территориях, обеспечить соблюдение чистоты на муниципальной земле, а также побудить управляющие компании навести порядок в зоне их ответственности.

«С граждан денежные средства собираются достаточные. По крайней мере для уборки территорий точно этих денег достаточно», — подчеркнул он.