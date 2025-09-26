В Пензенской области установили новый срок внесения платы за капремонт ЖКХ

Пенза, 26 сентября 2025. PenzaNews. Депутаты Законодательного собрания в ходе 30-й очередной сессии, состоявшейся в пятницу, 26 сентября, поддержали внесение изменений в региональный закон «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пензенской области», касающихся сроков внесения платы.

«В связи с изменениями в федеральном законодательстве с 1 марта 2026 года на территории региона вводится срок внесения платы за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах — до 15-го числа месяца, следующего за истекшим, на основании платежных документов, предоставляемых не позднее 5-го числа», — говорится в сообщении, размещенном на сайте регионального парламента.

«Согласно вносимым поправкам, такие сроки для собственников жилых помещений в многоквартирных домах будут действовать при внесении взносов на капитальный ремонт общего имущества как в случае формирования фонда на счете регионального оператора, так и на специальном счете. В настоящее время установлен предельный срок оплаты — не позднее 25-го числа месяца», — добавляется в тексте.