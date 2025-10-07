Жительница Никольска заплатила 200 тыс. рублей за поддельные водительские права ЖКХ

Пенза, 7 октября 2025. PenzaNews. 22-летняя жительница Никольска Пензенской области призналась полицейским, что купила поддельные водительские права за 200 тыс. рублей.

«Автомобиль данной гражданки был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции. Полицейским девушка предъявила водительское удостоверение с признаками подделки. Документ был отправлен на экспертизу, в результате которой факт подделки подтвердился. Злоумышленница дала признательные показания. Она рассказала, что хотела сесть за руль, но перспектива сдавать экзамены на водительские права ей не понравилась. По этой причине девушка нашла в интернете незнакомца и заказала поддельный документ за 200 тыс. рублей», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем отмечается, что в отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».

«Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 1 года», — уточняется в тексте.