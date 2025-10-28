Кузнецк вошел в отопительный сезон с новыми объектами теплового хозяйства — губернатор ЖКХ

Кузнецк, 28 октября 2025. PenzaNews. Город Кузнецк Пензенской области вошел в отопительный сезон с новыми объектами теплового хозяйства. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Фото: T.me/omelnichenko

«Уже запущены в работу новая модульная котельная в Кирпичном переулке и реконструированная котельная кузнецкой детской районной больницы. До конца ноября начнет функционировать новая котельная в филиале областного социально-реабилитационного центра для детей и молодых инвалидов, а также центральный тепловой пункт. Переключение на новые источники тепла и горячей воды пройдет незаметно для потребителей, которые уже вступили в отопительный сезон», — написал глава региона в своем Telegram-канале во вторник, 28 октября.

Олег Мельниченко уточнил, что надежные и экономичные котельные обеспечат ресурсами в общей сложности 2,3 тыс. жителей.

«А всего в Кузнецке теперь стало 12 новых котельных. Также ведется модернизация теплосетей, только в этом году обновлено 1,5 км», — добавил он.

По словам губернатора, для обеспечения устойчивого теплоснабжения будет продолжена начатая в 2023 году масштабная модернизация устаревших инженерных систем.

«В 2026-м запланировано начать строительство новой котельной для Южного и Юго-Западного микрорайонов города за счет списания Пензенской области двух третей задолженности по бюджетным кредитам», — сообщил Олег Мельниченко.