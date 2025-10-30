Работы по капремонту сетей водоснабжения в микрорайоне Совхоз Победа вступили в завершающую стадию ЖКХ

Пенза, 30 октября 2025. PenzaNews. Капитальный ремонт сетей водоснабжения в микрорайоне Совхоз Победа города Пензы, который стартовал в середине сентября, вступил в завершающую стадию. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте мэрии.

Фото: Penza-gorod.ru

«Работы по перекладке трубопровода диаметром 100 мм выполнялись закрытым способом. В результате изношенные стальные трубы заменены на современные полиэтиленовые, что повысило надежность системы. Общая протяженность обновленного водопровода составила 380 метров», — уточняется в тексте.

В нем добавляется, что до конца текущей недели будут установлены оставшиеся колодцы для обслуживания подземных коммуникаций и проведена врезка нового водопровода в существующие сети.

«Затем запланировано восстановление нарушенного благоустройства территорий», — отмечается в сообщении.

В тексте указано, что стоимость работ составила 1,7 млн. рублей, они организованы в рамках производственной программы ООО «Горводоканал».