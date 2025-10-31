13:14:16 Пятница, 31 октября
«Пензаэнерго» урегулировало размещение оборудования связи на более чем 151 тыс. опор

10:13 | 31.10.2025 | ЖКХ

Пенза, 31 октября 2025. PenzaNews. Филиал ПАО «Россети Волга» – «Пензаэнерго» в рамках масштабной работы по пресечению фактов несанкционированного нахождения на опорах ЛЭП линий связи сторонних лиц и оформлению с ними договоров урегулировал правоотношения с телеком-операторами на размещение оборудования на более чем 151 тыс. опор. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

Фото: пресс-служба «Пензаэнерго»

«Всего специалисты «Пензаэнерго» выявили бездоговорное размещение волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) и медного кабеля на более 163 тыс. опор ЛЭП», — отмечается в пресс-релизе.

В нем уточняется, что в отношении нескольких операторов связи, разместивших ВОЛС и медный кабель на 8 тыс. опорах без заключения договоров, ведется претензионно-исковая работа, к настоящему времени с 250 опор стороннее имущество демонтировано.

«По оставшимся около 4 тыс. опор проводится повторная инвентаризация», — добавляется в тексте.

В сообщении обращается внимание на то, что размещение оборудования на энергообъектах строго регламентируется законодательством Российской Федерации и категорически запрещено без согласования с сетевой организацией.

«Размещение ВОЛС на опорах ЛЭП возможно исключительно при наличии соответствующего договора с электросетевой компанией. Это требование обусловлено необходимостью соблюдения строгих норм безопасности», — подчеркивается в пресс-релизе.


