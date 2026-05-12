Глава Пензы лично оценил состояние дворов на проспекте Победы, улицах Лозицкой и Рахманинова

10:02 | 12.05.2026 | ЖКХ

Пенза, 12 мая 2026. PenzaNews. Глава Пензы Олег Денисов лично оценил состояние дворов на проспекте Победы, улицах Лозицкой и Рахманинова утром во вторник, 12 мая.

Фото: канал Олега Денисова в мессенджере «Макс»

«Как обычно рабочую неделю начали с обхода городских территорий. Прошли дворы по улицам Лозицкой, Рахманинова и на проспекте Победы. Сделали замечания руководителям управляющих компаний по поводу благоустройства детских площадок. Не везде отремонтированы и покрашены игровые элементы, обновлен песок. Обратили внимание УК, что жители просят завезти грунт, чтобы разбить клумбы. Если нас не услышат, будем привлекать к ответственности», — написал он в своем канале в мессенджере «Макс».

Олег Денисов отметил, что после дождей в городе активно растут сорняки.

«Пензавтодору» поручил увеличить количество бригад по покосу. Районным администрациям — активизировать работу по заключенным с подрядчиками договорам», — сообщил он.

Глава Пензы также проинформировал, что будут составлены административные протоколы в отношении ресурсоснабжающих организаций, которые до 9 мая не восстановили благоустройство на местах зимних разрытий.

«При этом ресурсники не освобождаются от обязанности заасфальтировать участки или посеять траву в зависимости от назначения объектов», — добавил Олег Денисов.


