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Глава Пензы сообщил о проводимых работах по расширению сетей наружного освещения

09:11 | 06.07.2026 | ЖКХ

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Пенза, 6 июля 2026. PenzaNews. Глава Пензы Олег Денисов сообщил о проводимых в городе работах по расширению сетей наружного освещения.

Глава Пензы сообщил о проводимых работах по расширению сетей наружного освещения

Фото: канал Олега Денисова в мессенджере «Макс»

«Лето — самый подходящий период для работ по расширению наружного освещения. Пользуемся хорошей погодой, чтобы выполнить как можно больше запланированных на сезон мероприятий. Несколько дней назад подрядчик завершил установку 14 новых фонарей на улице Таганцева. Далее на очереди два крупных объекта — второй этап строительства на участке между остановками «Барковка» и «Пристань», а также улица Зеленодольская — от улицы Высокой до остановки «Совхоз-Техникум». В первом случае смонтируем 42 новых светильника, во втором — еще 40», — написал Олег Денисов в своем канале в мессенджере «Макс» в минувшее воскресенье, 5 июля.

Он уточнил, что контракт подписан, подрядчик готов приступить к работам.

«Срок выполнения — до октября», — добавил глава города.

Олег Денисов напомнил, что в феврале на 12 улицах и двух проездах в микрорайоне Ласточкино гнездо появилось 222 светильника.

«Кроме того, этой весной 36 опор освещения установили на улице Изумрудной на участке от Новоселов до дома №37. Шаг за шагом работаем над тем, чтобы качественно улучшать освещение городских территорий», — отметил он.


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