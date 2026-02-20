23:02:14 Пятница, 20 февраля
В Пензе в микрорайоне Ласточкино гнездо на 13 участках появится уличное освещение

16:01 | 20.02.2026 | ЖКХ

Пенза, 20 февраля 2026. PenzaNews. Уличное освещение появится на 13 участках в микрорайоне Ласточкино гнездо в Пензе. Об этом сообщил глава города Олег Денисов.

В Пензе в микрорайоне Ласточкино гнездо на 13 участках появится уличное освещение. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews»

«В микрорайоне Ласточкино гнездо подрядчик приступил к монтажу сетей наружного освещения. Здесь проживает немало многодетных семей, и обновленная инфраструктура сделает микрорайон комфортнее и безопаснее, особенно для юных жителей. Освещение появится на 13 участках — улицах Застрожного, Киселевой, Барышникова, Надежды, Хрустальной, Янтарной, Городецкого, Родионова, Михаила Проценко, Владимира Квышко, Дмитрия Шорникова, Сергея Кустова, а также на 1-м и 2-м проездах Счастливых», — написал он в своем Telegram-канале в пятницу, 20 февраля.

Олег Денисов уточнил, что уже смонтировано 60 светильников из 222.

«Часть опор, на которых лампы размещаются, были установлены ранее. В рамках нового контракта здесь появится еще 41 опора. Завершить все работы подрядчик должен до 31 марта», — отметил он.

Глава Пензы добавил, что работы организованы при поддержке губернатора Олега Мельниченко.

«Это часть комплексного развития наружного освещения в Заре. Так, в конце прошлого года стало светлее на улице Новоселов, там появилось 59 новых опор. Темпов не сбавляем, в марте продолжим на улице Изумрудной», — написал Олег Денисов.


