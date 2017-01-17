Водитель из Пензенской области арестован в рамках дела о ДТП с 7 погибшими Происшествия

Пенза, 17 января 2017. PenzaNews. Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана в отношении 32-летнего жителя Пензенской области, который обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель семерых человек. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Саратовской области во вторник, 17 января.

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В ведомстве напомнили, что трагическая авария произошла в районе села Тарумовка Петровского района в ночь на 15 января 2017 года.

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«Предположительно, водитель автомобиля с полуприцепом, следовавший из Пензы в Саратов, допустил столкновение с двигавшимся по встречной полосе минивэном, от чего оба транспортных средства съехали в кювет. В результате ДТП водитель и шестеро пассажиров минивэна скончались, из них две женщины и пятеро мужчин. По предварительным данным, все они являются гражданами стран СНГ», — сказали в пресс-службе.

В управлении пояснили, что в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, назначен ряд судебных экспертиз.

В ведомстве также обратились к водителям, проезжавшим по этому участку дороги в период с 1.00 до 2.00 15 января, с просьбой представить записи камер видеонаблюдения для восстановления картины произошедшего.