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Насмерть задавивший лежавшего мужчину житель Каменки проведет 1,5 года в колонии-поселении

11:50 | 18.05.2017 | Происшествия

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Пенза, 18 мая 2017. PenzaNews. Наказание в виде 1,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении и лишением водительских прав на 2 года назначено 36-летнему жителю города Каменки Пензенской области, допустившему наезд на лежавшего на дороге пешехода.

Насмерть задавивший лежавшего мужчину житель Каменки проведет 1,5 года в колонии-поселении

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Каменского городского суда, трагическое ДТП произошло 26 декабря 2016 года в темное время суток, когда мужчина с пассажирами ехал на машине со скоростью около 60 км в час.

«Житель Каменки несвоевременно обнаружил пешехода, лежащего частично на дороге, частично на обочине по ходу его движения, которого он мог своевременно обнаружить и принять возможные меры к снижению скорости. Увидев пешехода, водитель несвоевременно применил экстренное торможение и допустил наезд на него», — пояснил собеседник агентства.

Он уточнил, что лежавший на дороге человек скончался на месте ДТП от полученных телесных повреждений.

«Приговор вступил в законную силу», — резюмировал представитель суда.
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