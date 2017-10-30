Арбитр КХЛ Павел Комаров найден в московском аэропорту с пробитой головой Происшествия

Москва, 30 октября 2017. PenzaNews. 43-летний арбитр Континентальной хоккейной лиги Павел Комаров, который во время своей игровой карьеры выступал в том числе за пензенский «Дизель», найден с пробитой головой в московском аэропорту Шереметьево.

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Как сообщают федеральные СМИ, водитель транспорта, доставляющего пассажиров по взлетно-посадочной полосе, обнаружил мужчину без сознания после вылета его рейса в Нижний Новгород, куда судья возвращался после матча рижского «Динамо» с «Авангардом».

По предварительным данным, арбитр получил черепно-мозговую травму в результате удара тупым предметом сверху по голове.

После случившегося супруга Павла Комарова обратилась в полицию.

По словам главного арбитра КХЛ Алексея Анисимова, в обстоятельствах произошедшего еще предстоит разобраться.