Арбитр КХЛ Павел Комаров найден в московском аэропорту с пробитой головой

Москва, 30 октября 2017. PenzaNews. 43-летний арбитр Континентальной хоккейной лиги Павел Комаров, который во время своей игровой карьеры выступал в том числе за пензенский «Дизель», найден с пробитой головой в московском аэропорту Шереметьево.
Как сообщают федеральные СМИ, водитель транспорта, доставляющего пассажиров по взлетно-посадочной полосе, обнаружил мужчину без сознания после вылета его рейса в Нижний Новгород, куда судья возвращался после матча рижского «Динамо» с «Авангардом».
По предварительным данным, арбитр получил черепно-мозговую травму в результате удара тупым предметом сверху по голове.
После случившегося супруга Павла Комарова обратилась в полицию.
По словам главного арбитра КХЛ Алексея Анисимова, в обстоятельствах произошедшего еще предстоит разобраться.
«Состояние Комарова стабильное, ничего не угрожает его жизни. Нам очень жаль, что в ближайший месяц он будет отсутствовать на ледовых аренах. Других комментариев у меня нет», — цитирует Алексея Анисимова «Спорт-Экспресс».
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