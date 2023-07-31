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В Суре утонул 17-летний подросток, начата доследственная проверка

09:10 | 31.07.2023 | Происшествия

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Пенза, 31 июля 2023. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту смерти 17-летнего жителя Сердобска, который утонул в реке Суре в Пензенском районе.

В Суре утонул 17-летний подросток, начата доследственная проверка. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что вечером 29 июля 2023 года подросток в компании друзей находился на пляже реки Суры в селе Засечном Пензенского района. Он решил искупаться. Сверстники, оставшиеся на берегу, через некоторое время обнаружили, что он пропал из вида. Их самостоятельные поиски не дали положительного результата, в связи с чем о произошедшем было сообщено в правоохранительные органы», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что тело подростка было обнаружено водолазами 30 июля, с целью установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

«В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств смерти несовершеннолетнего. По результатам проведения проверки следователем будет принято процессуальное решение», — сказано в тексте.

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