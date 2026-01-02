05:01:47 Суббота, 3 января
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

ФСБ предупредила пензенцев о случаях мошеннических действий с денежными переводами

10:52 | 02.01.2026 | Общество

Печать

Пенза, 2 января 2026. PenzaNews. Управление ФСБ России по Пензенской области предупредило жителей региона о новых случаях мошеннических действий, целями которых являются хищение денежных средств и дестабилизация обстановки на территории субъекта федерации.

ФСБ предупредила пензенцев о случаях мошеннических действий с денежными переводами. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что в настоящее время жителям Пензенской области поступают незначительные переводы денежных средств. После зачисления денег приходит сообщение о том, что банковская операция совершена ошибочно и необходимо вернуть полученную сумму. После возврата следует телефонный звонок от неустановленных лиц, представляющихся сотрудниками регионального УФСБ. В процессе разговора злоумышленники информируют, что с банковской карты пользователя осуществлено финансирование украинской националистической организации и необходимо перевести денежные средства на «безопасный счет». В последующем преступники предлагают выполнить поручения, связанные с выведением из строя объектов военной, транспортной или банковской инфраструктуры», — говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

«Просим жителей региона не поддаваться на провокации злоумышленников и не вступать с ними в контакт», — добавляется в тексте.


Читайте также
В Пензе водитель легковушки сбил мужчину В Пензе мужчина угрожал супруге убийством, возбуждено уголовное дело
В Пензенской области ожидаются порывы ветра до 18 метров в секунду Телефонные мошенники выманили у жительницы Пензы более 350 тыс. рублей
Житель Белинского района угрожал матери убийством, возбуждено уголовное дело До двух лет лишения свободы грозит жителю Пензенского района, похитившему из магазина электроники товары на сумму около 30 тыс. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама