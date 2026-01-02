ФСБ предупредила пензенцев о случаях мошеннических действий с денежными переводами Общество

Пенза, 2 января 2026. PenzaNews. Управление ФСБ России по Пензенской области предупредило жителей региона о новых случаях мошеннических действий, целями которых являются хищение денежных средств и дестабилизация обстановки на территории субъекта федерации.

«Установлено, что в настоящее время жителям Пензенской области поступают незначительные переводы денежных средств. После зачисления денег приходит сообщение о том, что банковская операция совершена ошибочно и необходимо вернуть полученную сумму. После возврата следует телефонный звонок от неустановленных лиц, представляющихся сотрудниками регионального УФСБ. В процессе разговора злоумышленники информируют, что с банковской карты пользователя осуществлено финансирование украинской националистической организации и необходимо перевести денежные средства на «безопасный счет». В последующем преступники предлагают выполнить поручения, связанные с выведением из строя объектов военной, транспортной или банковской инфраструктуры», — говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

«Просим жителей региона не поддаваться на провокации злоумышленников и не вступать с ними в контакт», — добавляется в тексте.