Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации о ненадлежащем водоснабжении в Засечном

11:05 | 03.01.2026 | ЖКХ

Пенза, 3 января 2026. PenzaNews. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации о ненадлежащем водоснабжении в селе Засечном Пензенской области.

Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации о ненадлежащем водоснабжении в Засечном. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«В социальной сети сообщается о нарушении прав жителей села Засечного Пензенской области на качественное водоснабжение. Длительное время в жилые помещения граждан поступает жизненно необходимый коммунальный ресурс неестественного цвета, непригодный для потребления и бытовых нужд из-за наличия примесей. Обращения в профильные структуры результатов не принесли, мер к разрешению ситуации не принимается», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале информационного центра СКР вечером в минувшую пятницу, 2 января.

В нем отмечается, что в следственном управлении СКР по Пензенской области по данному факту организована процессуальная проверка.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пензенской области Владимиру Викторовичу Игнатенкову доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки. Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», — сказано в тексте.


