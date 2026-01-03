Более 100 единиц техники и 110 сотрудников «Пензавтодора» ликвидируют последствия снегопада
Пенза, 3 января 2026. PenzaNews. Более 100 единиц техники и 110 сотрудников МБУ «Пензавтодор» задействованы в ликвидации последствий снегопада в Пензе утром в субботу, 3 января. Об этом сообщил глава города Олег Денисов.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
«В Пензе очередной снегопад, но осадки не стали для нас сюрпризом — изменения погоды мы учли и заранее подготовились. Сейчас на линии более 100 единиц техники и 110 сотрудников «Пензавтодора», — написал он в своем Telegram-канале.
Олег Денисов обратил внимание на то, что от УК, ТСЖ и ЖСК организован выход порядка 140 спецмашин и свыше 400 дворников.
«В частном секторе работают десятки тракторов, выделенных районными администрациями», — добавил глава Пензы.
Он отметил, что предприятия и организации организовали очистку своих территорий.
«Наша задача — сделать все, чтобы снег не нарушил привычный ритм жизни», — подчеркнул Олег Денисов.