Две больницы Пензенской области будут дооснащены современным реабилитационным оборудованием

12:14 | 03.01.2026 | Медицина

Пенза, 3 января 2026. PenzaNews. 39 единиц современного реабилитационного оборудования будет поставлено в амбулаторное отделение сердобской центральной районной больницы имени А.И. Настина и стационарное отделение соматической реабилитации клинической больницы №4 в Пензе в 2026 году. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Минздрава Пензенской области.

Две больницы Пензенской области будут дооснащены современным реабилитационным оборудованием. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем отмечается, что оборудование будет приобретено благодаря реализации федерального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

«В 2025 году для четырех отделений амбулаторной медицинской реабилитации и дневных стационаров медицинской реабилитации в «Городской поликлинике» [Пензы], каменской и сердобской центральных районных больниц приобретены 122 единицы медицинского оборудования на общую сумму 62,37 млн. рублей», — уточняется в тексте.


