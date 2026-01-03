В ДТП в Сердобском районе один человек погиб, трое пострадали Происшествия

Пенза, 3 января 2026. PenzaNews. Один человек погиб, еще трое, в том числе ребенок, получили травмы различной степени тяжести в результате столкновения автомобилей «Skoda Octavia» и «Lada Granta» в Сердобском районе Пензенской области.

Фото: управление Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области

Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по региону, ДТП произошло на 66 км автодороги «Пенза — Балашов — Михайловка» 2 января, за рулем автомашины «Skoda» находился мужчина 1996 года рождения, другим транспортным средством управлял водитель 1984 года рождения.

«В результате происшествия пассажир автомобиля «Lada Granta» – женщина 1986 года рождения от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что в результате ДТП пострадали водитель отечественной легковушки и несовершеннолетняя пассажирка 2014 года рождения, а также пассажирка автомобиля «Skoda» 1996 года рождения.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.