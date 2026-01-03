21:47:58 Суббота, 3 января
Пензенская область заняла пятое место в рейтинге эффективности внедрения регионального экспортного стандарта 2.0

10:01 | 03.01.2026 | Экономика

Пенза, 3 января 2026. PenzaNews. Пензенская область заняла пятое место в рейтинге эффективности внедрения регионального экспортного стандарта 2.0 (РЭС 2.0) в субъектах РФ в 2025 году, который сформирован Российским экспортным центром. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Пензенская область заняла пятое место в рейтинге эффективности внедрения регионального экспортного стандарта 2.0. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«По итогам 2025 года Пензенская область вошла в топ-5 регионов нашей страны, где созданы лучшие условия для развития экспорта. Это итоги оценки, которую Российский экспортный центр дал ходу реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Рассматривалось внедрение регионального экспортного стандарта 2.0 (РЭС 2.0). Рейтинг складывается из показателей развития несырьевого неэнергетического экспорта, поддержки экспортоориентированных предприятий, работы структур и институтов развития экспорта. Пензенская область, обеспечив реализацию 13 инструментов стандарта, заняла в рейтинге пятое место среди субъектов РФ и второе место среди регионов ПФО», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале в минувшую пятницу, 2 января.

«Будем работать дальше, чтобы и наступивший год принес достойные результаты», — подчеркнул губернатор.

По информации Российского экспортного центра, внедрение РЭС 2.0 является одним из целевых показателей нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

Рейтинг позволяет оценить усилия региональных органов власти по созданию благоприятных условий для экспортной деятельности, обеспечению доступа бизнеса к инфраструктуре поддержки экспорта. Также рейтинг дает представление об экспортном потенциале регионов и эффективности структуры региональной системы поддержки экспорта.

По итогам 2025 года лидером рейтинга стала Омская область. Первое место она удерживает с сентября.

Также в тройку лидеров вошли Рязанская область и Камчатский край.


