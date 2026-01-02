05:01:33 Суббота, 3 января
В Пензенской области за сутки произошло четыре пожара

12:05 | 02.01.2026 | Происшествия

Пенза, 2 января 2026. PenzaNews. Четыре пожара произошло в Пензенской области за сутки. Об этом говорится в сообщении, размещенном в канале ГУ МЧС России по региону в мессенджере Max в пятницу, 2 января.

В Пензенской области за сутки произошло четыре пожара. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Из него следует, что в селе Корсаевка Белинского района огонь уничтожил деревянный дом площадью 32 кв. метра, в деревне Артамас Вадинского района выгорела кровля частного дома на площади 4 кв. метра, в Пензе ликвидировано два пожара, связанных с горением мусора.

Уточняется, что, по предварительным данным, причиной пожаров в Корсаевке и Артамасе стало нарушение правил устройства и эксплуатации печного оборудования, в Пензе возгорания произошли из-за неосторожного обращения с огнем.

«Пожарно-спасательные подразделения привлекались на ликвидацию последствий дорожно-транспортных происшествий три раза: в городе Кузнецке, Кузнецком и Пензенском районах. Происшествий на водных объектах не зарегистрировано», — сказано в сообщении.


