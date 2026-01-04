На борьбу с последствиями снегопада вышли более 140 единиц техники и 130 работников «Пензавтодора» ЖКХ

Пенза, 4 января 2026. PenzaNews. Более 140 единиц техники и 130 работников МБУ «Пензавтодор» задействованы в ликвидации последствий снегопада в воскресенье, 4 января. Об этом сообщил глава Пензы Олег Денисов.

Фото: T.me/denisov_ov

«Сегодня на борьбу с последствиями непогоды привлекли свыше 140 единиц техники и 130 дорожных рабочих МБУ «Пензавтодор». В частный сектор направим более 30 спецмашин. Со стороны УК, ТСЖ, объектов бизнеса будет задействовано 220 единиц техники и свыше 1 тыс. человек», — написал он в своем Telegram-канале.

Олег Денисов отметил, что работы много.

«Коммунальные службы трудятся в круглосуточном усиленном режиме — расчищают проезжую часть, внутриквартальные проезды, придомовые территории, частный сектор, подходы к социально значимым объектам», — пояснил глава города.

«Уважаемые жители! По возможности оставайтесь дома и воздержитесь от поездок на личном автотранспорте, берегите себя!» — призвал Олег Денисов.