18:54:39 Среда, 24 сентября
В Пензе прокуратура начала проверку по факту гибели подростка при падении из окна на 12 этаже

13:33 | 24.09.2025 | Происшествия

Пенза, 24 сентября 2025. PenzaNews. Прокуратура Первомайского района Пензы начала проверку по факту гибели подростка из окна на 12 этаже многоквартирного дома на улице Тамбовской. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

В Пензе прокуратура начала проверку по факту гибели подростка при падении из окна на 12 этаже. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«Предварительно установлено, что вечером 23 сентября 2025 года подросток 2008 года рождения выпал с высоты 12 этажа многоквартирного дома на улице Тамбовской города Пензы. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего», — сказано в пресс-релизе.

В нем поясняется, что надзорное ведомство даст оценку работе органов системы профилактики.

«При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — добавляется в тексте.

В сообщении отмечается также, что прокуратура контролирует ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту следственными органами.


