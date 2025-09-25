18:06:17 Четверг, 25 сентября
ДТП в Сердобском районе унесло жизнь мужчины

15:13 | 25.09.2025 | Происшествия

Пенза, 25 сентября 2025. PenzaNews. Один человек погиб, двое пострадали в результате столкновения автомобиля «Shacman», «КамАЗа» с прицепом и грузовика «Iveco» с полуприцепом в Сердобском районе Пензенской области.

ДТП в Сердобском районе унесло жизнь мужчины. Фото из архива ИА «PenzaNews»

Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по региону, ДТП произошло 24 сентября, за рулем автомашины «Shacman» находился мужчина 1980 года рождения, «КамАЗом» управлял водитель 1987 года рождения, «Iveco» — мужчина 1967 года рождения.

«В результате происшествия водитель автомобиля «Shacman» от полученных телесных повреждений скончался на месте. Водитель автомобиля «Iveco» получил телесные повреждения и был госпитализирован. Водитель автомобиля «КамАЗ» после оказания медицинской помощи отпущен», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.


