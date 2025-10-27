В Сердобске устанавливают обстоятельства ДТП, унесшего жизнь мужчины Происшествия

Сердобск, 27 октября 2025. PenzaNews. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП с участием четырех машин в городе Сердобске Пензенской области, в результате которого погиб пешеход 1972 года рождения.

Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по региону, ДТП произошло 25 октября, за рулем «Renault» находился мужчина 1977 года рождения, автомобилем «ВАЗ-11183» управлял водитель 1982 года рождения, «Lada-211540» — мужчина 1984 года рождения, «Volkswagen Passat» — водитель 2003 года рождения.

«В результате происшествия пешеход от полученных телесных повреждений скончался на месте», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что пострадали два пассажира «Renault»: женщина 1980 года рождения была госпитализирована, девочка 2011 года рождения после оказания медицинской помощи была отпущена.