В Пензенской области организована проверка по факту гибели женщины при пожаре Происшествия

Пенза, 30 октября 2025. PenzaNews. Проверка организована по факту гибели женщины в результате пожара в Башмаково Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по региону.

«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что сегодня в доме по улице Совхозной в поселке Башмаково [...] произошел пожар. После ликвидации открытого пламени в квартире обнаружено тело 68-летней женщины. При осмотре на теле погибшей каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. Следователем назначен комплекс судебных экспертиз для установления причины смерти и пожара», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

«По результатам проведения проверки следователем будет принято процессуальное решение», — поясняется в тексте.