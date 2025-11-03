18:50:56 Понедельник, 3 ноября
Двое погибших обнаружены на месте пожара в Пензе

14:47 | 03.11.2025 | Происшествия

Пенза, 3 ноября 2025. PenzaNews. Тела двоих человек обнаружены при тушении пожара в частном доме на проезде Щербакова в Пензе днем в понедельник, 3 ноября.

Двое погибших обнаружены на месте пожара в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«Сообщение о горении частного дома на проезде Щербакова поступило сегодня в 12.21. В результате пожара выгорело внутри дома на площади 80 кв. метров. Из-за плотной застройки района существовала угроза распространения огня на соседние жилые строения. В результате оперативных и грамотных действий сотрудников МЧС России этого не допущено. При проливке и разборке конструкций обнаружены двое погибших, их личности устанавливаются», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале главного управления МЧС России по Пензенской области.

В нем уточняется, что на тушение пожара привлекались семь единиц техники и 29 человек личного состава.

«Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — добавляется в тексте.


Актуальное

