На трассе в Пензенской области столкнулись грузовик и две легковушки, пострадали четыре человека

Пенза, 22 ноября 2025. PenzaNews. Четыре человека пострадали в результате ДТП с участием грузовика «Валдай» и двух легковых автомобилей «Lada Largus», которое произошло на 540 км федеральной трассы М5 «Урал» в Нижнеломовском районе Пензенской области в минувшую пятницу, 21 ноября.

Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по региону, за рулем грузовика находился мужчина 1955 года рождения, легковушками управляли водители 1991 и 1998 годов рождения.

«В результате происшествия водитель автомобиля «Lada Largus» – мужчина 1991 года рождения [...] после оказания медицинской помощи был отпущен. Пассажир [...] «Lada Largus» – молодой человек 2001 года рождения получил телесные повреждения и был госпитализирован. Водитель автомобиля «Lada Largus» – мужчина 1998 года рождения получил телесные повреждения и был госпитализирован. Его пассажир – девушка 2000 года рождения [...] после оказания медицинской помощи была отпущена», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.