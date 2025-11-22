18:28:34 Суббота, 22 ноября
На трассе в Пензенской области столкнулись грузовик и две легковушки, пострадали четыре человека

11:29 | 22.11.2025 | Происшествия

Пенза, 22 ноября 2025. PenzaNews. Четыре человека пострадали в результате ДТП с участием грузовика «Валдай» и двух легковых автомобилей «Lada Largus», которое произошло на 540 км федеральной трассы М5 «Урал» в Нижнеломовском районе Пензенской области в минувшую пятницу, 21 ноября.

На трассе в Пензенской области столкнулись грузовик и две легковушки, пострадали четыре человека. Фото из архива ИА «PenzaNews»

Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по региону, за рулем грузовика находился мужчина 1955 года рождения, легковушками управляли водители 1991 и 1998 годов рождения.

«В результате происшествия водитель автомобиля «Lada Largus» – мужчина 1991 года рождения [...] после оказания медицинской помощи был отпущен. Пассажир [...] «Lada Largus» – молодой человек 2001 года рождения получил телесные повреждения и был госпитализирован. Водитель автомобиля «Lada Largus» – мужчина 1998 года рождения получил телесные повреждения и был госпитализирован. Его пассажир – девушка 2000 года рождения [...] после оказания медицинской помощи была отпущена», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.


