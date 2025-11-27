11:06:08 Четверг, 27 ноября
В Тамале осколки БПЛА повредили крышу нежилого здания, взрывной волной выбиты стекла в расположенном рядом многоквартирном доме — губернатор

09:01 | 27.11.2025 | Происшествия

Пенза, 27 ноября 2025. PenzaNews. Осколки беспилотного летательного аппарата повредили крышу нежилого одноэтажного здания в рабочем поселке Тамала Пензенской области, взрывной волной выбиты стекла в расположенном рядом многоквартирном доме. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Фото: Pnzreg.ru

«Сегодня около часа ночи в Тамале осколки беспилотного летательного аппарата повредили крышу нежилого одноэтажного здания, которое пустует уже несколько лет. Взрывной волной выбиты стекла в расположенном рядом жилом многоквартирном доме. Территория происшествия оцеплена. На месте работают все экстренные службы. По предварительным данным, никто не пострадал, разрушений нет. Жителям поврежденных квартир оперативно окажем поддержку», — написал глава региона в своем Telegram-канале ночью в четверг, 27 ноября.

«Просьба не паниковать, не распространять слухи и доверять только проверенной информации. Также не выкладывайте в соцсети фото или видео случившегося, чтобы не стать случайным помощником врага. Берегите себя и своих близких», — добавил он.


