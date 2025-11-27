17:58:59 Четверг, 27 ноября
В Пензе росгвардейцы задержали пьяного молодого человека, который повредил два продовольственных прилавка в магазине

11:54 | 27.11.2025 | Происшествия

Пенза, 27 ноября 2025. PenzaNews. Сотрудники Росгвардии задержали 23-летнего пьяного молодого человека, который повредил два продовольственных прилавка в одном из сетевых магазинов в Октябрьском районе Пензы.

В Пензе росгвардейцы задержали пьяного молодого человека, который повредил два продовольственных прилавка в магазине. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«В 6.00 на пульт дежурного Росгвардии поступил экстренный вызов из супермаркета в Октябрьском районе. Сотрудники магазина сообщили, что в торговом зале находится пьяный мужчина, ведущий себя неадекватно. Экипаж Росгвардии прибыл на место происшествия в считанные минуты. Работники торговой точки пояснили, что молодой человек провел в магазине довольно много времени, выбирая товары, но в итоге так ничего и не приобрел. Решив продолжить веселье, он закупился алкоголем и направился к кассам. Однако по пути, не справившись со своим состоянием, он упал и повредил два продовольственных прилавка, нанеся материальный ущерб магазину», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления Росгвардии по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что после задержания молодой человек был доставлен в отдел полиции для составления административного протокола.


