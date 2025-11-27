В Пензе столкнулись пассажирский автобус, грузовик и «ВИС», пострадали шесть человек Происшествия

Пенза, 27 ноября 2025. PenzaNews. Шесть человек пострадали в результате ДТП с участием пассажирского автобуса №134, грузовика «Scania» и автомобиля «ВИС», которое произошло на улице 40 лет Октября в Пензе в четверг, 27 ноября.

Фото: управление Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области

Как следует из сообщения, размещенного в Telegram-канале управления Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области, за рулем автобуса находился мужчина 1974 года рождения, грузовиком управлял водитель 1989 года рождения, третьим автомобилем — молодой человек 2001 года рождения.

«В результате происшествия водитель автомобиля «Scania» получил телесные повреждения и был госпитализирован. Пассажиры автобуса — женщины 1993, 1955, 1961 годов рождения — получили телесные повреждения и были госпитализированы. Еще два пассажира автобуса — женщина 1970 года рождения и девочка 2009 года рождения — после оказания медицинской помощи были отпущены», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что обстоятельства ДТП выясняются.