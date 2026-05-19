Пенза, 19 мая 2026. PenzaNews. Сметная стоимость строительства очистных сооружений канализации в Пензе составляет 16,6 млрд. рублей. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в ходе заседания комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, которое состоялось в рамках дней Пензенской области в верхней палате российского парламента в минувший понедельник, 18 мая.

Фото: Pnzreg.ru

«Горводоканал» в рамках концессии по нашей просьбе разработал проектно-сметную документацию на реконструкцию очистных сооружений канализации Пензы. Сметная стоимость строительства очистных сооружений производительностью более 265 тыс. кубометров в сутки составляет 16,6 млрд. рублей», — цитирует ТАСС Олега Мельниченко.

Он уточнил, что первая очередь очистных сооружений была введена в эксплуатацию в 1972 году, вторая — в 1986 году; очистные сооружения, которые находятся в собственности муниципалитета, не соответствуют современным экологическим требованиям.

«До нормативного значения доводится, по нашей оценке, 13% сточных вод. Сброс идет в [реку] Суру, это 70 млн. кубометров недостаточно очищенных стоков», — отметил руководитель субъекта федерации.

Олег Мельниченко пояснил, что проектная документация на реконструкцию очистных сооружений прошла экологическую экспертизу, в настоящее время она проходит госэкспертизу, заключение которой планируется получить в июле.

«Реализовать проект по модернизации очистных сооружений в Пензе возможно только при поддержке федерального бюджета. [...] Прошу поддержать наше предложение о включении [объекта] в федеральный проект «Вода России», — сказал губернатор.

По его словам, всего в Пензенской области в первую очередь нуждаются в замене 32% сетей водоснабжения (2 тыс. 691 км), 52% сетей водоотведения (793 км) и около 32% сетей теплоснабжения (376 км); по предварительным оценкам, на эти цели требуется более 90 млрд. рублей.