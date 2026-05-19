19:53:55 Вторник, 19 мая
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Житель Пензенской области подозревается в содействии террористической деятельности

09:04 | 19.05.2026 | Криминал

Печать

Пенза, 19 мая 2026. PenzaNews. Сотрудники УФСБ России по Пензенской области выявили и пресекли противоправную деятельность жителя региона 1977 года рождения, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 «Содействие террористической деятельности».

Житель Пензенской области подозревается в содействии террористической деятельности. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что подозреваемый, располагая информацией о внесении проукраинского движения в реестр террористических организаций, деятельность которых запрещена в Российской Федерации, посредством сети интернет осуществил несколько денежных переводов с целью финансирования деятельности ее участников», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УФСБ.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено следственным отделом УФСБ России по Пензенской области.

«В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигуранта и обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела», — поясняется в тексте.


Читайте также
В Колышлейском районе при столкновении трактора, «ВАЗа» и «УАЗа» пострадали два человека Житель Никольского района подозревается в незаконном вылове рыбы в период нереста
В Иссинском районе при опрокидывании автомобиля «Lada Vesta» пострадали три человека Полицейские задержали жителя Пензенской области, который похитил из магазина товары на сумму более 10 тыс. рублей
Пензенец стал жертвой мошенничества при покупке трактора ДТП на улице Кирова в Пензе унесло жизнь мотоциклиста
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама