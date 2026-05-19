Фестиваль «Джаз Май Пенза – 2026» посетили около 10 тыс. зрителей Культура

Пенза, 19 мая 2026. PenzaNews. Около 10 тыс. зрителей посетили XV фестиваль джазовой музыки «Джаз Май Пенза – 2026», прошедший в минувшие выходные, 16-17 мая. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства культуры и туризма Пензенской области.

«Мероприятие прошло в соответствии с целями и задачами национального проекта «Туризм и гостеприимство» при поддержке правительства Пензенской области и за два дня собрало порядка 10 тыс. зрителей», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что на Юбилейной площади выступили детские, молодежные и профессиональные музыкальные коллективы из Пензы, Заречного, Хвалынска, Саратова, Тольятти и Самары, работали интерактивные зоны, тематические фотозоны, была организована ярмарка товаров местных мастеров.

В сообщении добавляется, что в органном зале филармонии прошли мастер-классы: Ольги Козелковой — «Как зазвучать джазово, если я владею только академическим, народным или эстрадным вокалом», а также Ирины Одуло и Юлии Землянской — «Вокал и инструментал: разный взгляд на импровизацию».

В тексте указано, что в киноконцертном зале «Пенза» состоялись большие вечерние концерты: в первый день выступили коллективы из Самары — диксиленд «Волжский бриз» и духовой оркестр под управлением Сергея Рыбина; во второй — Дмитрий Носков в сопровождении симфонического оркестра губернаторской симфонической капеллы под управлением заслуженного артиста Пензенской области Вячеслава Филиппенкова.