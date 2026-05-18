Житель Никольского района подозревается в незаконном вылове рыбы в период нереста

17:19 | 18.05.2026 | Криминал

Пенза, 18 мая 2026. PenzaNews. Уголовное дело по п. «в» ч. 1 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов» возбуждено в отношении 56-летнего жителя Никольского района Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по региону.

Житель Никольского района подозревается в незаконном вылове рыбы в период нереста.

«Установлено, что мужчина на пруду около села Прудного осуществил незаконный вылов рыбы в период ее нереста специальным орудием для ловли — подъемником. Ущерб, причиненный волжско-камскому территориальному управлению Росрыболовства, составил почти 20 тыс. рублей. Противоправные действия местного жителя были пресечены участковым уполномоченным полиции», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что рыбак признал свою вину и раскаялся в содеянном.

«По словам подозреваемого, он знал, что в данный период запрещено осуществлять добычу рыбы в местах ее нереста. Рыбу вылавливал для личного употребления. Орудие лова и 98 различных экземпляров рыбы сотрудники полиции изъяли», — отмечается в тексте.


