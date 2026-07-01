Мельниченко сообщил о последствиях атаки БПЛА на Пензу: укронацисты ударили по двум предприятиям, пострадали два человека, в двух МКД выбиты стекла Происшествия

Пенза, 1 июля 2026. PenzaNews. Укронацисты в ходе утренней атаки БПЛА на Пензу ударили по двум предприятиям, на одном из них пострадали два человека, в двух многоквартирных домах взрывной волной выбило окна. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

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«Дорогие земляки! Сегодня на Пензу была совершена атака вражеских беспилотников. Благодарю службы экстренного реагирования за слаженную и оперативную работу, которая позволила свести к минимуму последствия ударов. Укронацисты ударили по двум нашим предприятиям. Лично был на объектах сразу после атак. Руководил работами по ликвидации последствий и оказанию помощи пострадавшим. К сожалению, на одном из предприятий ранены два человека», — сказал Олег Мельниченко в видеообращении, которое размещено в его аккаунтах в соцсетях.

Глава региона уточнил, что женщине медицинская помощь была оказана амбулаторно, ее уже отпустили домой.

«Мужчина получил серьезные осколочные ранения и был экстренно прооперирован. Сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии», — добавил он.

Губернатор подчеркнул, что семьям пострадавших будет оказана вся необходимая поддержка, они получат материальную помощь.

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«Также в результате атаки дронов взрывной волной выбиты стекла в двух многоквартирных домах. Поручил главе города Пензы [Олегу Денисову] создать штаб по ликвидации последствий и в кратчайшие сроки восстановить остекление», — сообщил Олег Мельниченко.

Он акцентировал внимание на том, что сейчас крайне важно со всей серьезностью относиться к мерам, которые принимаются для защиты людей от воздушной угрозы.

«Несоблюдение правил безопасности может стоить жизни и здоровья вам и вашим детям, родителям, друзьям, близким, поэтому, дорогие мои, очень прошу не приближаться к обломкам беспилотников и другим подозрительным предметам, не трогать их. Сообщайте по телефону 112. Ими должны заниматься специалисты-взрывотехники. Также не нужно снимать и распространять фото- или видеозаписи, где видны полеты или место падения дронов. Эти сведения информируют врага о точности его ударов и толкают на совершение новых преступлений. Кроме того, на основе ваших кадров могут создаваться фейки, направленные против нашей страны, в частности, против вооруженных сил и правоохранительных органов», — сказал руководитель субъекта федерации.

Олег Мельниченко отметил, что «в войне всегда сложнее тому, кто стоит за правду».

«Мы прикладываем все усилия, чтобы обеспечить безопасность, готовы оперативно прийти на помощь в любой ситуации. Не позволяйте противнику сеять панику. Берегите себя и своих близких. Враг будет разбит. Победа будет за нами!» — подчеркнул губернатор.