«Ростелеком» презентовал свои возможности на заседании ассоциации промышленников в Пензе Связь и ИТ

Пенза, 13 июля 2018. PenzaNews. Заседание ассоциации промышленников Пензенской области состоялось на базе центрального офиса регионального филиала компании «Ростелеком».

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Перед началом основного мероприятия для его участников, в числе которых были губернатор Иван Белозерцев, председатель Законодательного собрания Валерий Лидин и руководители крупных предприятий, состоялась экскурсия по технологическим площадкам компании.

Открывая заседание, президент областной ассоциации промышленников Олег Шаповал отметил, что «Ростелеком» постоянно развивает современные телекоммуникационные технологии.

Он также выразил уверенность в том, что многие предлагаемые компанией услуги станут интересны участникам заседания.

В свою очередь глава региона высоко оценил современное телекоммуникационное оборудование и обратил внимание на то, что оно стало компактным.

«Видно, что компания вкладывает средства в модернизацию», – подчеркнул Иван Белозерцев.

Директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Лев Дятлов представил собравшимся презентацию, которая касалась развития облачных сервисов и их практического применения в бизнесе.

«Снизить издержки в бизнесе можно за счет виртуальных центров обработки данных, облачных АТС, call-центров, реализации проектов по энергосбережению и различных пакетных предложений, которые есть в большом ассортименте в «Ростелекоме», — сказал он.

Также директор филиала ПАО «Ростелеком» проинформировал присутствующих о том, что компания продолжает активно заниматься устранением цифрового неравенства.

По просьбе Ивана Белозерцева Лев Дятлов подробно остановился на функциях «Виртуальной АТС» от «Ростелекома».

«Она позволяет решать актуальные бизнес-задачи и экономить затраты на покупку и обслуживание оборудования», — отметил он.

Руководитель филиала «Ростелекома» добавил, что в Пензенской области есть много положительных примеров использования этой услуги — в частности, производитель сельскохозяйственной техники «Белинсксельмаш» после внедрения сервиса смог эффективнее обрабатывать входящие звонки и сократить количество пропущенных вызовов.

Заседание продолжилось рассмотрением других запланированных вопросов.