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В Пензе изменена схема движения в районе выезда на трассу М5

09:17 | 27.06.2025 | Общество

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Пенза, 27 июня 2025. PenzaNews. Временная схема движения в районе выезда со стороны проспекта Победы в Пензе на федеральную трассу М5 «Урал» начала действовать в пятницу, 27 июня. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ФКУ «Поволжуправтодор».

В Пензе изменена схема движения в районе выезда на трассу М5. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«От улицы Одесской до поворота на проспект Победы [...] закрыты две полосы из четырех. Поворот налево с проспекта Победы на автодорогу М5 «Урал» сохраняется», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что для предотвращения заторов предусмотрен перевод светофора, находящегося на выезде с улицы Новоселов, в режим «мигающий желтый».

«Согласно временной схеме, ранее был закрыт левый поворот из микрорайона Заря на автодорогу М5 «Урал», — напоминается в тексте.

В сообщении указано, что ремонтные работы планируется завершить до сентября 2026 года.

«Однако по мере завершения производства работ на выездах с улично-дорожной сети города Пензы ограничения по схеме организации дорожного движения будут сниматься. Все изменения схемы дорожного движения носят характер временных и введены в рамках ремонта федеральной трассы В связи с этим ФКУ «Поволжуправтодор» просит с пониманием отнестись к затруднениям на дороге, а также не создавать препятствий для работы специализированной техники», — отмечается в пресс-релизе.


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